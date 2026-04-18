قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية “الهيكل الإداري” لجلسة 6 مايو المقبل للمرافعة.

وتنظر المحكمة القضية رقم 2106 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة لباقي المتهمين تهم الانضمام والمشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إلى جانب اتهام جميع المتهمين بتمويل الإرهاب، إضافة إلى اتهامات لبعضهم بالرشوة وتزوير محررات رسمية.