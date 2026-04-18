خلاف زوجي يتحول لقضية رأي عام.. تفاصيل فيديو التعدي على سيدة



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، إنه بالفحص تبين وجود خلافات زوجية بين القائمة على نشر المقطع (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وزوجها (منجد – مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ)، ووجود دعاوى قضائية متبادلة بينهما.

وأضافت أنه خلال شهر أكتوبر 2025، نشبت مشاجرة بين الزوجة ووالد زوجها، الظاهر بمقطع الفيديو (بالمعاش – مقيم بذات الدائرة)، بسبب خلافات تتعلق برؤية الأطفال، حيث تعدى كل منهما على الآخر بالضرب بالأيدي.

وأوضحت التحريات أن زوجها قام بتصوير المشاجرة لإثبات تعديها على والده، وتم إنهاء الخلاف بالصلح والتراضي بين الطرفين في حينه.

وفي وقت لاحق، تمكنت الزوجة من الحصول على المقطع المشار إليه، وقامت باقتطاع جزء منه يُظهر تعدي والد زوجها عليها بالضرب وجذبها من ملابسها، ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية قيام زوجها ووالده بالتعدي عليها، وذلك بهدف التشهير بهما وكسب التعاطف.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين.

اقرأ أيضا:

