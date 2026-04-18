أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، بإحالة مدرس بإحدى المعاهد إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبسه احتياطيًا، لاتهامه بالتعدي على طفلة أثناء إعطائها درسًا خصوصيًا، وذلك عقب انتهاء التحقيقات وثبوت صحة الواقعة، بحسب ما قاله المحامي طارق العوضي.

إحالة مدرس للجنايات بتهمة التعدي على طفلة

ونشر المحامي طارق العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقًا على القرار، رحّب فيه بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة حاسمة ومهمة على طريق تحقيق العدالة.

وأوضح "العوضي" أن ما جرى يعكس جدية جهات التحقيق في التعامل مع الجرائم التي تمس حرمة الطفولة وكرامة الإنسان، خاصة حين يرتبط الأمر باستغلال موقع وظيفي كالتدريس.

وأشار إلى أن إحالة القضية للجنايات تمهد لمحاكمة عادلة تحقق الردع، وتؤكد أن حماية الأطفال التزام لا تهاون فيه، معربًا عن ثقته في أن القضاء سيقول كلمته النهائية في الواقعة.

