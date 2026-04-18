إعلان

أثناء درس خصوصي.. إحالة مدرس للجنايات بتهمة التعدي على طفلة بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

04:55 م 18/04/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، بإحالة مدرس بإحدى المعاهد إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبسه احتياطيًا، لاتهامه بالتعدي على طفلة أثناء إعطائها درسًا خصوصيًا، وذلك عقب انتهاء التحقيقات وثبوت صحة الواقعة، بحسب ما قاله المحامي طارق العوضي.

ونشر المحامي طارق العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقًا على القرار، رحّب فيه بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة حاسمة ومهمة على طريق تحقيق العدالة.

وأوضح "العوضي" أن ما جرى يعكس جدية جهات التحقيق في التعامل مع الجرائم التي تمس حرمة الطفولة وكرامة الإنسان، خاصة حين يرتبط الأمر باستغلال موقع وظيفي كالتدريس.

وأشار إلى أن إحالة القضية للجنايات تمهد لمحاكمة عادلة تحقق الردع، وتؤكد أن حماية الأطفال التزام لا تهاون فيه، معربًا عن ثقته في أن القضاء سيقول كلمته النهائية في الواقعة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة الجنايات التعدي على طفلة النيابة العامة اخبار الحوادث وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

السر الذي لم يُحك.. "جبانة الفدان" شاهد الرعب في قلوب جنود نابليون بأسيوط
أخبار المحافظات

موسيقار الأجيال.. هل تقدم أسرة محمد عبدالوهاب سيرته في عمل فني قريبا؟
زووم

خروج ودخول.. تحركات الأموال الساخنة في مصر في أول شهرين منذ بدء الصراع
اقتصاد

بابا الفاتيكان: الدخول في جدل مع ترامب "ليس في مصلحتي"
شئون عربية و دولية

أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب.. وتعلق:"أول رحلة منفردة"- صور
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

