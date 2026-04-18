أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ غلق كلي بمطالع محور المهندس شريف إسماعيل المؤدية إلى محور 26 يوليو في اتجاهي ميدان لبنان ومدينة الشيخ زايد، وذلك في إطار الأعمال الإنشائية الجارية لمشروع مونوريل خط 6 أكتوبر، وتحديدًا ضمن تنفيذ محطة مونوريل وادي النيل.

وأوضحت المحافظة، أن الشركة المنفذة ستقوم بأعمال رفع كمر خرساني أعلى مطالع محور المهندس شريف إسماعيل المؤدية إلى محور 26 يوليو، وهو ما يستلزم تنفيذ غلق كلي مؤقت لمدة 5 ساعات، على مرحلتين متتاليتين لضمان سلامة الأعمال وسير الحركة المرورية.

وتشمل المرحلة الأولى غلق مطلع محور المهندس شريف إسماعيل المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، وذلك اليوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباحًا.

أما المرحلة الثانية فتتضمن غلق مطلع محور المهندس شريف إسماعيل المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه مدينة الشيخ زايد، وذلك يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، خلال الفترة من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباحًا.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة انتهت من إعداد التحويلات المرورية اللازمة لتيسير حركة المركبات خلال فترة تنفيذ الأعمال، حيث تم تحديد مسارات بديلة لضمان استمرار الحركة دون تكدسات.

وبالنسبة للمسار البديل الأول، يتم توجيه حركة المركبات القادمة عبر محور المهندس شريف إسماعيل من الطريق الدائري القوس الغربي، والراغبة في الصعود إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، إلى استكمال السير بمحور شريف إسماعيل حتى مطلع محور 26 يوليو المؤدي إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، ثم العودة للصعود مرة أخرى إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وفيما يخص المسار البديل الثاني، أوضحت المحافظة أن المركبات القادمة من الطريق الدائري القوس الغربي والراغبة في التوجه إلى محور 26 يوليو اتجاه مدينة الشيخ زايد، يمكنها الصعود إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، ثم استكمال السير حتى مطلع محور أحمد عرابي الجديد، ومنه النزول مجددًا إلى محور 26 يوليو اتجاه مدينة الشيخ زايد عقب تخطي منطقة الأعمال.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المحددة، واتباع الإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور، لتجنب الزحام وضمان انتظام الحركة خلال فترة تنفيذ الأعمال.

كما أشارت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، إلى جانب تركيب الكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال بالكامل، مع نشر الخدمات المرورية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

