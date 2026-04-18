ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وهم تصرفوا بذكاء زائد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، إن المفاوضات مع إيران ما زالت مستمرة، لكنه أشار إلى إحباطه من نهج طهران، قائلاً إنهم "تصرفوا بذكاء زائد"، رغم وصفه للمحادثات بأنها تسير بشكل جيد.

وأضاف ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض: "لدينا محادثات جيدة جدًا جارية. لقد تصرفوا بذكاء زائد، كما يفعلون منذ 47 عامًا".

وتابع: "كانوا يريدون إغلاق المضيق مرة أخرى، كما فعلوا في سنوات سابقة. لا يمكنهم ابتزازنا"، مشيرًا إلى أنه سيحصل على مزيد من المعلومات "بحلول نهاية اليوم".

وقال أيضًا: "نحن نتحدث معهم، ونتخذ موقفًا صارمًا. لقد قتلوا الكثير من الناس، وعدد كبير من مواطنينا قُتلوا".

إيران تبتز أمريكا

