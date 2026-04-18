ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وهم تصرفوا بذكاء زائد

كتب : وكالات

04:20 م 18/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، إن المفاوضات مع إيران ما زالت مستمرة، لكنه أشار إلى إحباطه من نهج طهران، قائلاً إنهم "تصرفوا بذكاء زائد"، رغم وصفه للمحادثات بأنها تسير بشكل جيد.

وأضاف ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض: "لدينا محادثات جيدة جدًا جارية. لقد تصرفوا بذكاء زائد، كما يفعلون منذ 47 عامًا".

وتابع: "كانوا يريدون إغلاق المضيق مرة أخرى، كما فعلوا في سنوات سابقة. لا يمكنهم ابتزازنا"، مشيرًا إلى أنه سيحصل على مزيد من المعلومات "بحلول نهاية اليوم".

وقال أيضًا: "نحن نتحدث معهم، ونتخذ موقفًا صارمًا. لقد قتلوا الكثير من الناس، وعدد كبير من مواطنينا قُتلوا".

إيران تبتز أمريكا

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران لا يمكنها ابتزاز الولايات المتحدة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بإغلاق المضيق. كما قال ترامب إن إدارته تجري حاليًا محادثات مع إيران، مضيفًا: “الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وسنرى، لكن سيكون لدينا بعض المعلومات بحلول نهاية اليوم".

منصة رقمية لمتابعة مشروعات "الصحة" القومية.. ما التفاصيل؟
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
"هالو كيتي".. قصة شخصية كرتونية خطفت القلوب حول العالم

أمطار تمتد للقاهرة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
بابا الفاتيكان: الدخول في جدل مع ترامب "ليس في مصلحتي"

أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
