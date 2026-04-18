توك توك يصطدم بسيارة ويعتدي على صاحبها في الإسكندرية



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد مركبة "توك توك"، لقيامه بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها، والتعدي عليه بالسب والضرب، بمحافظة الإسكندرية.

ضبط سائق توك توك تعدّى على محاسب بالإسكندرية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر المقطع، وتبين أنه محاسب مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة. وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 14 من الشهر الجاري، فوجئ بقيام قائد مركبة "توك توك" بالاصطدام به أثناء سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم، ما تسبب في إحداث تلفيات بها، بالإضافة إلى تعديه عليه بالسب والضرب بالأيدي دون حدوث إصابات.

ضبط توك توك متورط في واقعة اعتداء بالإسكندرية

كما أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، وقائدها له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على مركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

