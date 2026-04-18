قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس سيد مشاغب و5 متهمين آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شغب بولاق الدكرور"، لاتهامهم بالتجمهر أمام منزله وتعطيل حركة المرور.

تجديد حبس سيد مشاغب 15 يومًا في قضية شغب بولاق الدكرور

وقال أسامة الجوهري، محامي المتهم، إن هيئة الدفاع تنسق فيما بينها لاتخاذ إجراءات الاستئناف على قرار المحكمة، سعيًا لإخلاء سبيل موكله.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد قررت في وقت سابق حبس سيد مشاغب و5 آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب وتعطيل حركة المرور وترويع المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور.

استمرار حبس سيد مشاغب و5 آخرين



وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمعات حاشدة لعشرات الأشخاص، وهم يشعلون الألعاب النارية ويطلقون الشماريخ بشكل مكثف، ما تسبب في حالة من الفوضى داخل الشارع.

وأوضحت التحريات أن تلك التجمعات جاءت احتفالًا بالإفراج عن أحد العناصر المرتبطة بروابط رياضية غير شرعية، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وقطع للطريق وتعطيل لحركة المرور، وسط هتافات مثيرة للجدل.

من احتفال إلى اتهامات بالشغب

وتلقت مديرية أمن الجيزة عدة بلاغات من الأهالي، تفيد بقيام مجموعة من الخارجين عن القانون بإثارة الذعر وترويع المواطنين، ما دفع قوات الأمن إلى التحرك الفوري وفرض السيطرة على المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 من أبرز المتورطين، وتبين أن جميعهم لهم معلومات جنائية، ومن بينهم المتهم الرئيسي "سيد مشاغب"، الذي عاد إلى محبسه بعد وقت قصير من الإفراج عنه.

