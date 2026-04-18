اندلع حريق داخل أحد المحال التجارية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بدائرة قسم الهرم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

السيطرة على حريق داخل محل دون إصابات

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، فيما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها.

وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية، مع منع امتداده إلى المحال والعقارات المجاورة.

الحماية المدنية تحاصر النيران في الهرم وتمنع امتدادها

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تجري الجهات المختصة تحريات مكثفة لكشف ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

