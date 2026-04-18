كشفت أسرة موسيقار الأجيال الفنان الراحل محمد عبدالوهاب عن البدء في التحضير لعمل فني ضخم يتناول سيرته، مؤكدين أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى من حيث الجمع والتدقيق.

حفيد محمد عبدالوهاب في برنامج معكم

وأوضح عمر محمد خليل حفيد الموسيقار الراحل، خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المعروض عبر قناة "ON"، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن المشروع قائم ولكن الصعوبة الكبرى تكمن في طول الرحلة الزمنية التي عاشها عبدالوهاب، والتي امتدت لـ 90 عامًا.

أشار إلى أن الأسرة تمتلك تسجيلات للموسيقار الراحل يحكي فيها عن تفاصيل من حياته، مشيرا إلى أن الراحل كان يرى نفسه يولد من جديد كل 10 أعوام.

من جانبه، أكد محمد أحمد محمد عبدالوهاب، حفيد الموسيقار، على صعوبة المشروع بسبب طول الفترة الزمنية التي عاشها وهو ما يتطلب وقتًا طويلًا في التحضير.

سيرة محمد عبدالوهاب

وبحسب تصريحات أسرة عبدالوهاب، يعتمد العمل على تسجيلات وأوراق خاصة يمتلكها أبناؤه، تتضمن تفاصيل عن سيرته يحكيها بنفسه، بالإضافة إلى استنادهم لمادة تاريخية غنية قدمتها زوجته نهلة القدسي للشاعر فاروق جويدة، والتي نتج عنها كتاب تضمن آراءً غير معروفة للموسيقار.

فيما يخص بطولة العمل، قالت عفت عبدالوهاب ابنة الموسيقار، إنه لا يزال البحث جاريًا عن ممثلين يمتلكون "الشكل والطريقة والصوت" الخاص بـ عبدالوهاب، معتبرين أن إتقان الشخصية يمثل تحديًا كبيرًا أمام أي ممثل.

وأكدت الأسرة أنها تتابع الأصداء حول التجارب الفنية المشابهة، مثل فيلم الست بهدف دراسة التجربة والتعلم من الأخطاء والاستفادة من الإيجابيات لتقديم عمل يرضي الجمهور، موضحين أنه لم يتم الاستقرار بشكل نهائي حتى الآن على ما إذا كان العمل سيخرج في قالب فيلم سينمائي أو مسلسل تليفزيوني.

