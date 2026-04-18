ضبط نقاش لاتهامه بالتحرش بفتاة في حدائق القبة

كتب : سامح غيث

04:58 م 18/04/2026

ضبط متهم- أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بمضايقتها لفظيا والتعدي عليها بالسب، ملوحا بعصا خشبية بالقاهرة.

تفاصيل واقعة التحرش بفتاة في حدائق القبة

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد السيدة القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبسؤالها، أفادت بتعرضها للتحرش اللفظي من قبل أحد الأشخاص، إلى جانب سبها وتهديدها باستخدام عصا خشبية.

ضبط المتهم بالتحرش بفتاة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه نقاش مقيم بذات الدائرة، وعُثر بحوزته على العصا الخشبية الظاهرة في مقطع الفيديو.

اعترافات المتهم بالتحرش بفتاة

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما وردت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
اقرأ أيضا:
اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين



خروج ودخول.. تحركات الأموال الساخنة في مصر في أول شهرين منذ بدء الصراع
اقتصاد

خروج ودخول.. تحركات الأموال الساخنة في مصر في أول شهرين منذ بدء الصراع
"أكبر قلعة رياضية".. جدل كبير بين أحمد سليمان وإكرامي بسبب الأهلي والزمالك
رياضة محلية

"أكبر قلعة رياضية".. جدل كبير بين أحمد سليمان وإكرامي بسبب الأهلي والزمالك
السر الذي لم يُحك.. "جبانة الفدان" شاهد الرعب في قلوب جنود نابليون بأسيوط
أخبار المحافظات

السر الذي لم يُحك.. "جبانة الفدان" شاهد الرعب في قلوب جنود نابليون بأسيوط
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

