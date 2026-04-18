كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بمضايقتها لفظيا والتعدي عليها بالسب، ملوحا بعصا خشبية بالقاهرة.

تفاصيل واقعة التحرش بفتاة في حدائق القبة

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد السيدة القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبسؤالها، أفادت بتعرضها للتحرش اللفظي من قبل أحد الأشخاص، إلى جانب سبها وتهديدها باستخدام عصا خشبية.

ضبط المتهم بالتحرش بفتاة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه نقاش مقيم بذات الدائرة، وعُثر بحوزته على العصا الخشبية الظاهرة في مقطع الفيديو.

اعترافات المتهم بالتحرش بفتاة

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة كما وردت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين





