إيران: سيطرتنا على مضيق هرمز تشمل دفع رسوم خدمات الأمن والسلامة

كتب : محمد جعفر

04:43 م 18/04/2026

مضيق هرمز

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت، أن طهران تعتزم السيطرة على حركة المرور في مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب بشكل كامل وتحقيق "سلام دائم" في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية.

وأوضح المجلس أن استمرار ما وصفه بـ"الحصار البحري" من قبل خصوم إيران سيُعد انتهاكًا لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن طهران لن تسمح بفتح المضيق بشكل "مشروط أو محدود" في ظل هذه الظروف.

وأضاف أن سيطرة إيران على المضيق ستتضمن فرض رسوم مقابل خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة، في إطار تنظيم حركة الملاحة البحرية خلال فترة النزاع.

السر الذي لم يُحك.. "جبانة الفدان" شاهد الرعب في قلوب جنود نابليون بأسيوط
ظهور جديد لابنة علي الحجار: بطلوا افترى واللي يقدر يجيبلي شغل اتفضلوا
"أكبر قلعة رياضية".. جدل كبير بين أحمد سليمان وإكرامي بسبب الأهلي والزمالك
فقد الوعي و30 غرزة.. تفاصيل إصابة لاعب جوهور الماليزي أمام الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

