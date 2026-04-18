أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت، أن طهران تعتزم السيطرة على حركة المرور في مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب بشكل كامل وتحقيق "سلام دائم" في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية.

وأوضح المجلس أن استمرار ما وصفه بـ"الحصار البحري" من قبل خصوم إيران سيُعد انتهاكًا لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن طهران لن تسمح بفتح المضيق بشكل "مشروط أو محدود" في ظل هذه الظروف.

وأضاف أن سيطرة إيران على المضيق ستتضمن فرض رسوم مقابل خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة، في إطار تنظيم حركة الملاحة البحرية خلال فترة النزاع.