فقد الوعي و30 غرزة.. تفاصيل إصابة لاعب جوهور الماليزي أمام الأهلي

شهدت مباراة أهلي جدة السعودي وجوهر الماليزي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إصابة خطيرة لديسلفا مهاجم الفريق الماليزي.

إصابة خطيرة للاعب جوهر الماليزي

أصيب ديسلفا مهاجم جوهر الماليزي، في الشوط الأول من مباراة الأهلي، التي أقيمت أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد تدخل من علي مجرشي مدافع الأهلي على وجه اللاعب.

وفقد ديسلفا الودعي بعد الإصابة التي تعرض لها، ونقل على إثرها إلى المستشفى، إذ كان يعاني من فقد وعي وبطء في ردة الفعل.

لاعب جوهر الماليزي يجري جراحة في الوجه

وفقا لصحيفة "عكاظ" الرياضية، أجرى ديسلفا، عملية جراحية، بواسطة طبيب سعودي، بعد تعرضه لقطع في الشفة العلوية واحتاج لـ30 غرزة لإعادتها لوضعها الطبيعي.

وقال الطبيب الذي أجرى الجراحة للاعب، في تصريحات لصحيفة "عكاظ": "تم شرح العملية للاعب والإجراء الذي اتخذ بوجود الجهاز الطبي المرافق للاعب، وبفضل الله كانوا سعداء بالنتيجة النهائية لحالة اللاعب".

اقرأ أيضًا:

