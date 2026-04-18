دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

فقد الوعي و30 غرزة.. تفاصيل إصابة لاعب جوهور الماليزي أمام الأهلي

كتب : هند عواد

11:47 ص 18/04/2026

لاعب جوهر الماليزي بعد إجراء العملية الجراحية

شهدت مباراة أهلي جدة السعودي وجوهر الماليزي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إصابة خطيرة لديسلفا مهاجم الفريق الماليزي.

إصابة خطيرة للاعب جوهر الماليزي

أصيب ديسلفا مهاجم جوهر الماليزي، في الشوط الأول من مباراة الأهلي، التي أقيمت أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد تدخل من علي مجرشي مدافع الأهلي على وجه اللاعب.

إصابة مروعة للاعب جوهر الماليزي

وفقد ديسلفا الودعي بعد الإصابة التي تعرض لها، ونقل على إثرها إلى المستشفى، إذ كان يعاني من فقد وعي وبطء في ردة الفعل.

لاعب جوهر الماليزي يجري جراحة في الوجه

وفقا لصحيفة "عكاظ" الرياضية، أجرى ديسلفا، عملية جراحية، بواسطة طبيب سعودي، بعد تعرضه لقطع في الشفة العلوية واحتاج لـ30 غرزة لإعادتها لوضعها الطبيعي.

وقال الطبيب الذي أجرى الجراحة للاعب، في تصريحات لصحيفة "عكاظ": "تم شرح العملية للاعب والإجراء الذي اتخذ بوجود الجهاز الطبي المرافق للاعب، وبفضل الله كانوا سعداء بالنتيجة النهائية لحالة اللاعب".

دوري أبطال آسيا الأهلي جوهر الماليزي

منصة رقمية لمتابعة مشروعات "الصحة" القومية.. ما التفاصيل؟
والدتها تدافع وتهدد بالمساءلة القانونية.. قصة أزمة ابنة علي الحجار
بالمستندات والخطوات.. تفاصيل منحة التموين 2026
بسنت مش السبب.. نهاد أبو القمصان تكشف سر تدخل السيسي في قانون الأحوال الشخصية
القصة الكاملة لحريق التهم 3 مصانع بالقناطر الخيرية.. بطولة إنسانية تنقذ
