أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اعتماد جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي للدور الأول من العام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها من قبل الإدارة المركزية للامتحانات.

جداول امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 علمي وأدبي

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بعد مراجعتها تمهيدًا لإعلانها رسميًا للطلاب في مختلف المعاهد على مستوى الجمهورية.

وأعدت الإدارة المركزية للامتحانات، برئاسة الشيخ حميد حامد أبو عريضة، جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بما يراعي تنظيم مواعيد الاختبارات للقسمين العلمي والأدبي، وتوفير الوقت المناسب للطلاب بين المواد المختلفة.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن إعلان الجداول يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات نهاية العام، وحرص القطاع على توفير رؤية واضحة للطلاب بشأن مواعيد الاختبارات، بما يساعدهم على تنظيم خطط المراجعة والاستعداد الجيد للامتحانات.

