واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية لضبط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، والذي يقضي بتنظيم مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية.

غلق مئات المحال غير الملتزمة بقرار ترشيد الطاقة



وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الحملات من تحرير مخالفات وغلق 782 محلًا ومنشأة تجارية، لعدم التزامها بقرار الغلق في المواعيد المحددة، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

إغلاق 782 منشأة لمخالفة مواعيد الغلق

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لضبط منظومة استهلاك الكهرباء، والحد من الهدر، ودعم خطط ترشيد الطاقة في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضا:

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟