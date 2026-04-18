إغلاق 782 منشأة لمخالفة مواعيد الغلق

الداخلية تغلق 782 محلًا مخالفًا لقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب : علاء عمران

11:30 ص 18/04/2026
    حملات تطبيق قرار غلق محال
    تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في التاسعة مساء (8)
    جانب من جولة محافظ القاهرة لمتابعة قرار غلق المحال (1)
    جانب من جولة محافظ القاهرة لمتابعة قرار غلق المحال (4)
    تنفيذ قرار غلق المحال بأسيوط (6)
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (1)
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (14)
    غلق محال في شارع جانبي
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (11)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية لضبط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، والذي يقضي بتنظيم مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية.

وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الحملات من تحرير مخالفات وغلق 782 محلًا ومنشأة تجارية، لعدم التزامها بقرار الغلق في المواعيد المحددة، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لضبط منظومة استهلاك الكهرباء، والحد من الهدر، ودعم خطط ترشيد الطاقة في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضا:

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية ترشيد الكهرباء مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بعد نحو 24 ساعة من إعادة فتحه
قرار بمنع صرف الخبز لأكثر من بطاقة للفرد في مخابز الدقهلية -صور
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق.. ارتفاع الأسمنت
الحسابات الفلكية تحسم الجدل.. موعد ظهور هلال ذي القعدة
محافظ القليوبية يكافئ سائقي لودرات لإنقاذ موقف حريق القناطر الخيرية - صور
