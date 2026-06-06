كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام أحد الأشخاص بتسميم الكلاب الضالة داخل أحد التجمعات السكنية بمدينة نصر بالقاهرة.

ضبط مدير شركة بتهمة تسميم كلاب ضالة

وبالفحص، تم تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مدير إحدى الشركات ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهته، نفى قيامه بتسميم الكلاب، وأقر بأنه كان يقوم بتخديرها ونقلها داخل أجولة إلى خارج المنطقة محل سكنه، مبررًا ذلك بتعرضه للإيذاء من الكلاب في وقت سابق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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