أدخنة كثيفة في سماء دار السلام.. تفاصيل حريق مخزن أخشاب و"فراشة" بمنطقة أثر النبي

كتب : عاطف مراد

05:01 م 17/04/2026

حريق مخزن أخشاب وفراشة بمنطقة أثر النبي

تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن للأخشاب ومستلزمات المناسبات "فراشة" بمنطقة أثر النبي بدار السلام.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الأهالي يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل المخزن، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بخزان مياه استراتيجي لضمان استمرار عمليات الإخماد.

محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها للمباني السكنية الملاصقة بموقع الحادث

فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً بمحيط الحريق لتسهيل مهمة رجال الإطفاء ومنع تجمهر المواطنين، وبذل رجال الحماية المدنية جهوداً مضنية للسيطرة على النيران، نظراً لاحتواء المخزن على مواد شديدة الاشتعال ساعدت على انتشار اللهب في البداية، إلا أن سرعة التدخل حالت دون وصول الحريق إلى الطوابق العليا أو المنازل الملاصقة.

عقب السيطرة الكاملة، أجرت قوات الإطفاء عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد اشتعال النيران بسبب المواد الخشبية، وانتقل فريق من المعمل الجنائي إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الفنية للوقوف على أسباب الحريق، سواء كانت ناتجة عن ماس كهربائي أو سبب آخر.

جرى تحرير المحاضر الازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

