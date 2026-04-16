الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء معلم على طالب داخل مدرسة ببني سويف

كتب : علاء عمران

12:31 م 16/04/2026

اعتداء معلم على طالب ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام معلم بإحدى المدارس بالتعدي على نجله وإحداث إصابته بمحافظة بني سويف.
تفاصيل اعتداء معلم على طالب داخل فصل دراسي

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكن رجال الأمن من تحديد أهلية الطفل المشار إليه.

أقوال والدة الطفل حول الواقعة

وبسؤال والدة الطفل، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف، أفادت بأنه بتاريخ 30 مارس الماضي، وأثناء تواجد نجلها البالغ من العمر 12 عامًا داخل الفصل الدراسي، قام أحد المدرسين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام خرطوم كهربائي.

إصابة الطفل واعتراف المعلم بالواقعة

وأوضحت الأم أن الواقعة أسفرت عن إصابة الطفل بسحجات متفرقة، وباستدعاء المعلم، أقر بارتكاب الواقعة بهدف السيطرة على الطلاب داخل الفصل.


جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

