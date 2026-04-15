قرار قضائي بشأن محاكمة 59 متهماً بنشر أخبار كاذبة

كتب : صابر المحلاوي

05:53 م 15/04/2026

تعبيرية

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 59 متهماً في القضية رقم 13673 لسنة 2024، المتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 9 يونيو لسماع الشهود.

اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر منشورات تحريضية

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من عام 1992 حتى 14 يناير 2023، انضموا لجماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية.

كما أسند أمر الإحالة لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، ولآخرين التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية من خلال نشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة.

