يبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص، عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء وعيد الأضحى 2026.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بحسب رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026، سيكون السبت 25 أبريل 2025.

ويكون موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026، بحسب رئاسة الجمهورية، اعتبارًا من الثلاثاء 26 مايو 2026 "وقفة عيد الأضحى، وحتى الجمعة 29 مايو 2026.



قائمة إجازات 2026 المتبقية





25 أبريل (السبت):

عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة):

عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء):

وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة):

عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء):

رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء):

ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس):

عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء):

المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء):

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).ش