إعلان

تأجيل محاكمة 58 متهماً في "خلية العمرانية" لـ9 يونيو

كتب : صابر المحلاوي

06:25 م 15/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 58 متهماً في القضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمرانية"، إلى جلسة 9 يونيو؛ لمرافعة النيابة.

وتتهم النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وقيادة وتأسيس كيانات تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بأمن المجتمع والوحدة الوطنية، إضافة إلى ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب وتوفير الدعم المادي واللوجستي.

كما شملت الاتهامات قيام بعض المتهمين بتدريب عناصر على تصنيع واستخدام المفرقعات، وحيازة أسلحة ومواد تدخل في تصنيعها، إلى جانب استخدام تطبيقات إلكترونية لتبادل التكليفات بين عناصر الجماعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

