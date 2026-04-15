قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 58 متهماً في القضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمرانية"، إلى جلسة 9 يونيو؛ لمرافعة النيابة.

محاكمة 58 متهماً في "خلية العمرانية"

وتتهم النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وقيادة وتأسيس كيانات تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بأمن المجتمع والوحدة الوطنية، إضافة إلى ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب وتوفير الدعم المادي واللوجستي.

كما شملت الاتهامات قيام بعض المتهمين بتدريب عناصر على تصنيع واستخدام المفرقعات، وحيازة أسلحة ومواد تدخل في تصنيعها، إلى جانب استخدام تطبيقات إلكترونية لتبادل التكليفات بين عناصر الجماعة.

