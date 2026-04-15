توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، غدًا الخميس 16 أبريل 2026، ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا، ومعتدل ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في مصر

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن التقديرات تشير إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري تصل إلى 37 درجة للعظمى و23 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 26 للعظمى و18 للصغرى.

وفي شمال الصعيد، تصل العظمى إلى 39 درجة والصغرى 25، فيما تسجل جنوب الصعيد 38 للعظمى و23 للصغرى.

أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس في مصر

أضافت "الأرصاد" أنه ستتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء، إضافة إلى مناطق من خليجي السويس والعقبة، وكذلك السلوم وسيوة ومطروح، على فترات متقطعة.

ومن المتوقع نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، خاصة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وقد تمتد إلى بعض المناطق المكشوفة من القاهرة، كما وتظهر سحب منخفضة على مناطق متفرقة، قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% بشكل عشوائي.

تحذيرات هامة من الأرصاد بشأن طقس الخميس

وحذرت "الهيئة" من تقلبات الطقس المصاحبة للسحب الرعدية، والتي قد تشمل نشاطًا قويًا للرياح نتيجة الهواء الهابط، إلى جانب احتمالات لحدوث برق في بعض المناطق.

وناشدت المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار متابعة التحديثات الجوية أولًا بأول، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثير الظواهر الجوية المتوقعة.

اقرأ أيضًا:

