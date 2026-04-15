رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا 2026

كتب : أحمد الجندي

04:42 م 15/04/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب تسجيل استمارة طلبة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا عبر منصة الشهادات العامة على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن عملية تسجيل الاستمارة تتم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة من هنا ، وذلك عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب على الطالب اتباعها بدقة.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وجاءت خطوات التسجيل كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم هنا.

اختيار “المكتبة الإلكترونية”.

الدخول إلى منصة الشهادات العامة.

تسجيل بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالشهادة الإعدادية.

اختيار الصف الثالث الإعدادي.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور، وضمان دقة البيانات المسجلة، استعدادًا لتنظيم أعمال الامتحانات بشكل منضبط وفعال خلال الفصل الدراسي الثاني.

