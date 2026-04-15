"الجنايات" تؤجل محاكمة 29 متهماً بخلية التمويل الإرهابية لـ22 يونيو

كتب : صابر المحلاوي

06:05 م 15/04/2026

تعبيرية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 29 متهماً في القضية رقم 22059 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية التمويل الإرهابية"، إلى جلسة 22 يونيو لسماع الشهود.

محاكمة 29 متهماً بخلية التمويل الإرهابية

وتواجه بعض المتهمين اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى متهمين آخرين تهم الانضمام إلى الجماعة، وتمويل الإرهاب عبر جمع وتوفير ونقل وإمداد الجماعة بالأسلحة والمفرقعات مع العلم باستخدامها في أنشطة إرهابية.
اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

تمويل الإرهاب محكمة الجنايات النيابة العامة محاكمة المتهمين

رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا 2026
مدارس

رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا 2026
"جاذبية اللون الأسود".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها
الموضة

"جاذبية اللون الأسود".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها

"طلق نار في السينمات".. أحمد العوضي يروج لفيلم "شمشون ودليلة"
زووم

"طلق نار في السينمات".. أحمد العوضي يروج لفيلم "شمشون ودليلة"
لمدة أسبوعين إضافيين.. "بلومبرج" تكشف عن مقترح جديد لتمديد الهدنة بين أمريكا
شئون عربية و دولية

لمدة أسبوعين إضافيين.. "بلومبرج" تكشف عن مقترح جديد لتمديد الهدنة بين أمريكا
تقارير: البنتاجون يستعد لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

تقارير: البنتاجون يستعد لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9