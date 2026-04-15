قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 29 متهماً في القضية رقم 22059 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية التمويل الإرهابية"، إلى جلسة 22 يونيو لسماع الشهود.

محاكمة 29 متهماً بخلية التمويل الإرهابية

وتواجه بعض المتهمين اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى متهمين آخرين تهم الانضمام إلى الجماعة، وتمويل الإرهاب عبر جمع وتوفير ونقل وإمداد الجماعة بالأسلحة والمفرقعات مع العلم باستخدامها في أنشطة إرهابية.

