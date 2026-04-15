تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 - 2026 بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، والمعاهد العليا والمتوسطة، نهاية مايو المقبل 2026 وتستمر حتى يونيو وذلك بما تراه كل كلية جامعية بالتنسيق مع شئون التعليم والطلاب وإعلان جداول الامتحانات.

وبحسب أجندة المجلس الأعلى للجامعات، فإنه من المقرر أنه تنتهى الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2026 يوم الخميس الموافق21 مايو 2026، وبذلك تكون مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوعًا ميلاديًا.

وشهدت الجامعات والمعاهد عقد وتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني”Mid – Term” خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل الماضي 2026 حسب كل كلية.

في سياق قريب، تفقد، أمس، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سير الأعمال الإنشائية بالحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بمدينة الشروق، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا، وتسهم في دعم خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز الشراكات الدولية.

وتابع الوزير معدلات التنفيذ على أرض الواقع، واطلع على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية المختلفة، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وفق أعلى معايير الجودة، والاستعداد لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي في سبتمبر 2026.

إقرأ أيضا

مواعيد ورابط التقديمم في مؤتمر CU-AI Nexus 2026 جامعة القاهرة

صور.. وكالة الفضاء المصرية تطلق كاميرا لرصد الأرض على متن محطة فضائية

منحة رسالة الدكتوراه.. رابط وشروط الحصول على 350 ألف جنيه