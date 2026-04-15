رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى المعروفة بـ"بيج ياسمين"، نشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق وألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وأدلت البلوجر "البيج ياسمين" باعترافات أمام الأجهزة الأمنية، عن قيامها بنشر مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس البيج ياسمين 4 أيام بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي

ومن جانبها أمرت نيابة الهرم، بحبس صانعة المحتوى المعروفة بـ"البيج ياسمين" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر محتوى غير أخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اتهام البلوجر "بيج ياسمين" بنشر محتوى خادش

وجاءت التحركات الأمنية عقب تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد صانعة المحتوى، اتهمها فيه ببث مقاطع فيديو اعتبرها مخالفة للضوابط الأخلاقية والمعايير الدينية داخل المجتمع.

وأشار البلاغ إلى أن المتهمة اعتادت نشر محتوى يتضمن سلوكيات وأداءات وُصفت بأنها تتعارض مع القيم المجتمعية، والترويج لما اعتبره "ظواهر غير سوية"، من خلال الظهور بأسلوب استعراضي يتضمن تشبهًا بالرجال، بما قد يؤثر على فئات من الشباب والمراهقين.

وأضاف مقدم البلاغ أن تلك التصرفات تمثل مخالفة للأعراف والتقاليد، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وبعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور.



