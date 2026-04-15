شهد شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا، بعدما تسبب سائق ميكروباص في حالة من الفوضى المرورية، انتهت بتحطم 6 سيارات متوقفة على جانب الطريق، قبل أن يقتحم محلًا تجاريًا شهيرًا للأجهزة الكهربائية، وسط ذهول المارة.

ميكروباص يحطم 6 سيارات ويقتحم محلًا تجاريًا

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء سيره بالطريق، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة، واصطدامه بعدد من السيارات المتوقفة، ثم انحرافه واصطدامه بسيارة أخرى كانت تسير في ذات الاتجاه.

وأوضحت التحريات أن قوة الاصطدام تسببت في اندفاع السيارة الأخيرة نحو واجهة أحد محال الأجهزة الكهربائية، ما أسفر عن تهشم الواجهة الزجاجية وتحطم عدد من شاشات العرض والمعروضات داخل المحل.

وأكدت المعاينة الأولية وقوع تلفيات جسيمة بعدد من السيارات وواجهة المحل، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، في واقعة كادت أن تتحول إلى كارثة.

وبسؤال قائدي السيارات ومسؤول الفرع، أيدوا ما ورد بالفحص الأمني، واتهموا قائد الميكروباص بالتسبب في الواقعة، فيما أقر الأخير بارتكابها دون قصد نتيجة فقدانه السيطرة على عجلة القيادة.

وتم التحفظ على السيارة وقائدها، ورفع آثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

اقرأ أيضا:

