حادث مروع بالجيزة.. ميكروباص يحطم 6 سيارات ويقتحم محلًا تجاريًا

كتب : صابر المحلاوي

05:53 م 15/04/2026

شهد شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا، بعدما تسبب سائق ميكروباص في حالة من الفوضى المرورية، انتهت بتحطم 6 سيارات متوقفة على جانب الطريق، قبل أن يقتحم محلًا تجاريًا شهيرًا للأجهزة الكهربائية، وسط ذهول المارة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء سيره بالطريق، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة، واصطدامه بعدد من السيارات المتوقفة، ثم انحرافه واصطدامه بسيارة أخرى كانت تسير في ذات الاتجاه.

وأوضحت التحريات أن قوة الاصطدام تسببت في اندفاع السيارة الأخيرة نحو واجهة أحد محال الأجهزة الكهربائية، ما أسفر عن تهشم الواجهة الزجاجية وتحطم عدد من شاشات العرض والمعروضات داخل المحل.

وأكدت المعاينة الأولية وقوع تلفيات جسيمة بعدد من السيارات وواجهة المحل، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، في واقعة كادت أن تتحول إلى كارثة.

وبسؤال قائدي السيارات ومسؤول الفرع، أيدوا ما ورد بالفحص الأمني، واتهموا قائد الميكروباص بالتسبب في الواقعة، فيما أقر الأخير بارتكابها دون قصد نتيجة فقدانه السيطرة على عجلة القيادة.

وتم التحفظ على السيارة وقائدها، ورفع آثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



تكلفة إنتاج برميل البترول في مصر تقل 74% عن السعر العالمي.. خبير يوضح السبب
رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا 2026
عبد العاطي يستعرض صلابة الاقتصاد المصري رغم تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
كارثة في الأقصر.. ضبط 53 ألف عبوة عصير أطفال مصنعة من مواد منتهية الصلاحية
"جاذبية اللون الأسود".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها
مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9