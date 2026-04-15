صرح الدكتور صلاح جودة مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بأن العيادات الخارجية بالمستشفي استقبلت حالة مريضة بعمر 59 عاما تعاني من ورم ضخم بالبطن وقئ مستمر واضطرابات متعددة بالجهاز الهضمي.

تفاصيل إنقاذ مريضة من ورم ممتد بالبطن والحوض

تبين بمناظرة المريضة من قبل أطباء الجراحة العامة وإجراء عددًا من الفحوصات الطبية والأشعة انتشار الورم ممتدا من الحجاب الحاجز أعلي البطن الي أسفل الحوض شاملا التصاقات بالمعدة والأمعاء والقولون والكلي والبنكرياس علاوة علي الأوعية الدموية المغذية للبطن والحوض الي جانب الإنتشار خلف الغشاء البريتوني مما زاد من صعوبة ممارسة الأمور الحياتية العادية للمريضة وضاعف من تعقيدات التدخل الجراحي .

وأوضح " جوده"، في هذا السياق، أنه جري حجز المريضة بالقسم الداخلي لإستكمال الفحوصات والتحضيرات اللازمة قبيل دخول العمليات علي مدار يومين، مشيرا في الوقت ذاته الي إجراء العملية بالكامل علي نفقة الدولة ودون تحمل المريض لأية نفقات مالية.

وجرى تشكيل فريق الجراحة العامة تحت إشراف : الدكتور أحمد صلاح - استشاري الجراحة العامة، والفريق المعاون : د. احمد نجيب - أخصائي الجراحة العامة ، د. نهال رشاد- د. يوسف زكي - د. صامويل هاني أطباء الجراحة العامة ، وفريق التخدير : (د. وائل السيوري - استشاري التخدير - د. الحسن عبدالمجيد - استشاري التخدير - د. أحمد جمال الدين طبيب التخدير ) وفريق التمريض : ( مها محمود - تمريض العمليات - مني محمد- تمريض العمليات - محمد فتحي- تمريض العمليات ).

قال الدكتور أحمد صلاح، من جانبه، إنه قد تم إجراء جراحة دقيقة بدأت بعمل استكشاف بالبطن وفصل للورم بشكل كامل من القولون والمعدة والبنكرياس الي جانب فصلة من ناحية الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي في جراحة معقدة استغرقت قرابة ٤ ساعات،

وأشار "صلاح " إلى أن الورم المستخرج يزن قرابة 20 كيلو جراما بطول 31×30×29 سم، إذ تم إرساله للتحليل الباثولوجي لمعرفة نوع العلاج الدوائي المناسب للحالة.

وأضاف أن المريضة خرجت الي العناية المركزة بحالة طبية مستقرة تحت الملاحظة لمده 24 ساعة علي أن يتم نقلها إلي إحدي غرف القسم الداخلي لتغادر المستشفي بعدها في غضون 48 ساعة، للمتابعة الدورية بالعيادات الخارجية تمهيدا للعودة تدريجيا لممارسة الحياة بصورة طبيعية.

اقرأ أيضًا:

