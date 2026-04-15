سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

06:52 م 15/04/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 15-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4726 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6077 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7090 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8102 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56720 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 251972 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 405100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68% إلى نحو 4807 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

