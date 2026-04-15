أسطول الصمود العالمي يبحر من برشلونة إلى غزة

إعلان

"أسطول الصمود العالمي" يبحر من برشلونة في محاولة جديدة للوصول إلى غزة

كتب : د ب أ

06:47 م 15/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على فشل محاولة الوصول إلى غزة، أبحر مجددا "أسطول الصمود العالمي" نحو المنطقة المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المنظمون، اليوم الأربعاء، إن 39 قاربا تقل نحو ألف ناشط من جميع أنحاء العالم أبحرت الآن من مدينة برشلونة الساحلية الإسبانية، وذلك بعد تأجيل استمر عدة أيام بسبب الأحوال الجوية.

ويعتزم الناشطون المؤيدون للفلسطينيين القيام بمحاولة جديدة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك باستخدام عشرات القوارب، وإيصال مساعدات إغاثية إلى منطقة النزاع.

وقال مؤسس منظمة "أوبن آرمز"، أوسكار كامبس، في مقابلة مع وكالة أنباء "يوروبا برس": "لا نعلم ما الذي ينتظرنا. ولا نعلم إلى أي مدى سنصل".

وأضاف كامبس أن الهدف من هذه الخطوة هو "إعادة تسليط الضوء الإعلامي على الأحداث في غزة، لأنها تراجعت إلى الخلفية".

وقال كامبس إن أكثر من 700 شخص "لقوا حتفهم خلال هذه الأشهر من وقف إطلاق النار الذي لم يكن وقفا حقيقيا"، مضيفا أنه "يجب علينا وقف الإبادة الجماعية هناك والبدء في إعادة إعمار غزة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرق الأوسط أسطول الصمود العالمي غزة فلسطين وقف إطلاق النار

إعلان

إعلان

