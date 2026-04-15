نجح فريق وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال بمستشفى بني سويف الجامعي في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، بعد استخراج جسم غريب (سوستة) من المريء، ظل عالقًا به لمدة 10 أيام، في واقعة طبية نادرة.

تفاصيل الحالة

تعود أحداث الواقعة إلى وصول الطفلة "جوستينا" إلى المستشفى وهي تعاني من قيء مستمر وصعوبة شديدة في البلع، وذلك بعد ابتلاعها "سوستة" توقفت في منتصف المريء ولم تتحرك منذ دخولها، وتسبب الجسم الغريب في تكوين غشاء لاصق مع جدار المريء، ما أدى إلى حدوث التهاب شديد بالمنطقة وزيادة خطورة الحالة.

تدخل عاجل باستخدام المنظار

وتعامل الفريق الطبي بقيادة الأطباء محمود هديب، و شفيق نجيب، هدى عبدالعال، وأحمد جمال الشيمي مع الحالة داخل وحدة مناظير الأطفال، حيث تم تجهيز الطفلة وإجراء تدخل عاجل باستخدام المنظار، نجح خلاله الأطباء في استخراج الجسم الغريب بدقة.

كما تم تركيب دعامة طبية (Hemoclip) في موضع الإصابة، وذلك لمنع حدوث نزيف وضمان استقرار الحالة بعد الإجراء.

ومن جانبها، أكد الدكتور عماد البنا، مدير عام مستشفيات جامعة بني سويف، استمرار تقديم الدعم الكامل وتوفير كافة الإمكانيات الطبية اللازمة، خاصة لخدمة الأطفال بمحافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

أهمية التدخل السريع في حالات ابتلاع الأجسام الغريبة

و أشار مدير عام المستشفى إلى أن حالات ابتلاع الأجسام الغريبة من الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلًا طبيًا سريعًا، خاصة لدى الأطفال، لتجنب مضاعفات خطيرة مثل الالتهابات أو النزيف أو انسداد المريء، وهو ما نجح الفريق الطبي في التعامل معه باحترافية عالية.