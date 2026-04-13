كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته ثم الفرار بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

دهس مواطن في دار السلام

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة دار السلام من أحد الأشخاص مصاب بكسر مضاعف بالقدم، مقيم بدائرة القسم، وقرر أنه أثناء عبوره الطريق اصطدمت به سيارة، ما أدى إلى إصابته، ولاذ قائدها بالفرار من المكان.

ضبط سائق صدم مواطنًا في دار السلام



وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها، وتبين أنه عاطل ومقيم بذات الدائرة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا هروبه بخشيته من تعدي الأهالي عليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.