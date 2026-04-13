تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

مكافحة جرائم الأموال والتموين تضبط قضايا اتجار بالنقد والدقيق المدعم

وفي سياق متصل، تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وقام قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، بشن حملات مكبرة أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، وضبط ما يقرب من 12 طنًا من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

