إعلان

بـ"عتلة وكوريك".. الداخلية تكشف سرقة كابل كهربائي وبيعه خردة ببورسعيد

كتب : صابر المحلاوي

08:08 م 11/04/2026

ضبط 3 أشخاص في واقعة سرقة كابل كهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام شخصين بسرقة كابل كهربائي من إحدى المناطق بمحافظة بورسعيد.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما من ذوي المعلومات الجنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة الضواحي.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام أدوات “عتلة وكوريك”، وأقرا بقيامهما ببيع الكابل الكهربائي المستولى عليه لتاجر خردة.

كما تم ضبط تاجر الخردة المتهم، وبحوزته الكابل الكهربائي محل الواقعة، وبمواجهته أقر بحيازته للمسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين جميعًا، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد سرقة كابلات تاجر خردة عتلة كوريك مواقع التواصل الاجتماعي سرقة كابل كهربائي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

