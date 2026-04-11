كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام شخصين بسرقة كابل كهربائي من إحدى المناطق بمحافظة بورسعيد.

ضبط 3 أشخاص في واقعة سرقة كابل كهرباء

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما من ذوي المعلومات الجنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة الضواحي.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام أدوات “عتلة وكوريك”، وأقرا بقيامهما ببيع الكابل الكهربائي المستولى عليه لتاجر خردة.

كما تم ضبط تاجر الخردة المتهم، وبحوزته الكابل الكهربائي محل الواقعة، وبمواجهته أقر بحيازته للمسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين جميعًا، وتولت النيابة العامة التحقيق.