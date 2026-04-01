قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس فلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه الأكبر طعنًا بسلاح أبيض، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات على ميراث قطعة أرض بدائرة مركز كرداسة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها وكشف تفاصيلها، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وبيان سبب الوفاة.

تفاصيل التحقيقات في جريمة قتل كرداسة

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وشقيقه، بسبب خلافات على تقسيم ميراث قطعة أرض، تطورت إلى مشاجرة عنيفة، قام خلالها المتهم باستلال سلاح أبيض "مطواة" وسدد طعنة نافذة استقرت في صدر شقيقه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتبين من التحريات أن المجني عليه نُقل إلى مستشفى قصر العيني في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أمام جهات التحقيق، أقر بارتكاب الجريمة بسبب الخلافات الأسرية على الميراث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهم.

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"

كيف خططت "حسم" لتفجير معهد الأورام؟.. تفاصيل جديدة من اعترافات عبد الونيس