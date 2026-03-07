هل يصل معتمد جمال لرقم فيريرا القياسي مع الزمالك؟

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

بات معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبا من الوصول للرقم القياسي لمدرب الأبيض السابق، جوسفالدو فيريرا، وذلك بالفوز على الاتحاد السكندري، مساء أمس.

فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف بسجله ناصر منسي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

رقم قياسي للزمالك

حقق الزمالك الانتصار الثامن على التوالي، بالفوز على الاتحاد السكندري، وكانت آخر مرة حقق فيها الزمالك هذا العدد من الانتصارات المتتالية، كان في موسم 2021-2022 (عندما حقق 11 فوزا على التوالي).

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدربا للزمالك في هذا الموسم، وتوج معه بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، ويتبقى 3 مباريات فقط لمعتمد جمال للوصول إلى رقم فيريرا.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة، فيما يليه بيراميدز والأهلي بـ40 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراة وحيدة من الدور الأول بالدوري المصري ضد، وذلك في التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل 11 مارس، في لقاء مؤجل من الجولة 15.

