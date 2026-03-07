مباريات الأمس
هل يصل معتمد جمال لرقم فيريرا القياسي مع الزمالك؟

كتب : هند عواد

01:37 م 07/03/2026 تعديل في 02:24 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 6 صورة
    الونش ومعتمد جمال من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد (1)
  • عرض 6 صورة
    معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي (1)
  • عرض 6 صورة
    معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي (2)
  • عرض 6 صورة
    معتمد جمال في تصريحات للمؤتمر الصحفي (3)

بات معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبا من الوصول للرقم القياسي لمدرب الأبيض السابق، جوسفالدو فيريرا، وذلك بالفوز على الاتحاد السكندري، مساء أمس.

فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف بسجله ناصر منسي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

رقم قياسي للزمالك

حقق الزمالك الانتصار الثامن على التوالي، بالفوز على الاتحاد السكندري، وكانت آخر مرة حقق فيها الزمالك هذا العدد من الانتصارات المتتالية، كان في موسم 2021-2022 (عندما حقق 11 فوزا على التوالي).

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدربا للزمالك في هذا الموسم، وتوج معه بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، ويتبقى 3 مباريات فقط لمعتمد جمال للوصول إلى رقم فيريرا.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة، فيما يليه بيراميدز والأهلي بـ40 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراة وحيدة من الدور الأول بالدوري المصري ضد، وذلك في التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل 11 مارس، في لقاء مؤجل من الجولة 15.

اقرأ ايضًا:

الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

"أتعلم من الموقف".. محمد شحاتة يعتذر لجماهير الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معتمد جمال فيريرا الزمالك

