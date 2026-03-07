إعلان

محافظ القليوبية يشرف على إزالة 7 طوابق مخالفة ببرج سكني في الخصوص (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

01:47 م 07/03/2026
أشرف الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الأدوار المخالفة بأحد الأبراج السكنية بمدينة الخصوص، والمقام على مساحة 200 متر مربع.

وشملت أعمال الإزالة 7 طوابق تم بناؤها بالمخالفة للرسومات الهندسية والاشتراطات البنائية المعتمدة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات، في إطار جهود الدولة لفرض هيبة القانون والتصدي للبناء العشوائي.

توجيهات المحافظ خلال المتابعة الميدانية

أكد المحافظ ضرورة اليقظة التامة وعدم السماح بتكرار المخالفات أو تركها حتى تتفاقم، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها قبل أن تتحول إلى واقع يصعب التعامل معه لاحقًا.

وأشار إلى أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء المدن ونوابهم والفرق الهندسية لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها فورًا، بما يحافظ على المال العام وسلامة المواطنين.

المحافظة تتصدر الموقف التنفيذي لإزالة المخالفات

أوضح المحافظ أن محافظة القليوبية حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في الموقف التنفيذي لملف الإزالات خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 28، مؤكداً استمرار العمل بنفس الوتيرة خلال المرحلة الثالثة.

كما شدد على أن المباني المخالفة تمثل خطرًا على حياة المواطنين، ويجب التعامل معها بكل حسم، مع التحذير من أن العقوبات ستشمل الإحالة للنيابة العسكرية لكل من يثبت تورطه في البناء المخالف أو التستر عليه.

مشاركة قيادات أمنية وتنفيذية في الحملة

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد عبد الرحمن، مساعد مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمتابعة سير أعمال الإزالة وضمان تنفيذها وفق القوانين واللوائح.

محافظ القليوبية إزالة مخالفات البناء الموجة 28 مدينة الخصوص التعديات على البناء

