إعلان

القبض على صاحب كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة بعد احتياله على المواطنين

كتب : علاء عمران

01:25 م 07/03/2026

الشهادات المزورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليمياً بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، بغرض الاحتيال على المواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات دراسية.

ضبط صاحب كيان تعليمى للنصب على المواطنين

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يقوم بإيهام المواطنين بأن هذه الشهادات تتيح لهم الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، مقابل مبالغ مالية، وهو ما يخالف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، وإستمارات إلتحاق، ومطبوعات دعائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شهادات مزيفة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
رياضة عربية وعالمية

الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول والدقيق واللحوم والذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول والدقيق واللحوم والذهب
بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
شئون عربية و دولية

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران
أخبار مصر

"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان