تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليمياً بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، بغرض الاحتيال على المواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات دراسية.

ضبط صاحب كيان تعليمى للنصب على المواطنين

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يقوم بإيهام المواطنين بأن هذه الشهادات تتيح لهم الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، مقابل مبالغ مالية، وهو ما يخالف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، وإستمارات إلتحاق، ومطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية