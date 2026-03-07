تتنوع طرق تسجيل قراءة عداد الغاز لتناسب مختلف الفئات؛ إذ يمكن للمشترك الدخول إلى الموقع الرسمي لـشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) واتباع خطوات إدخال القراءة من خلال قسم الخدمات، عبر كتابة رقم المشترك المكوّن من 16 رقمًا، ثم تسجيل الأرقام الظاهرة على العداد والضغط على خيار تحديث البيانات لإتمام العملية، وذلك خلال الفترة المحددة حتى يوم 27 من كل شهر لتفادي إصدار فاتورة تقديرية.

وحرصًا على تسهيل الإجراءات أمام المشتركين وتقليل التكدس داخل الفروع، أتاحت الشركة باقة متنوعة من الوسائل الإلكترونية والهاتفية التي تمكن العملاء من تسجيل قراءة العداد بسرعة وأمان، بما يضمن احتساب الاستهلاك الفعلي وتجنب الفواتير التقديرية.

وفيما يلي أبرز طرق تسجيل القراءة والسداد المتاحة خلال الفترة المحددة كل شهر.

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

يتيح الموقع الرسمي للشركة إمكانية إدخال قراءة العداد بخطوات بسيطة، تبدأ باختيار "خدمات الشركة" ثم "إدخال قراءة الغاز".

وبعد إدخال رقم المشترك، تظهر صفحة مخصصة لتسجيل الأرقام الحالية للعداد واعتمادها إلكترونيًا.

التسجيل من خلال تطبيق "بتروميتر"

توفر الشركة تطبيق "بتروميتر" عبر متاجر التطبيقات، والذي يتيح تسجيل قراءة العداد والاستعلام عن قيمة الفاتورة في أي وقت، ما يمنح المشتركين وسيلة سريعة ومباشرة لإدارة حساباتهم دون الحاجة للانتظار.

التسجيل عبر الخط الساخن

يمكن للمشتركين تسجيل القراءة أو الاستفسار من خلال الاتصال بالخط الساخن 17169 من الهاتف المحمول أو الأرضي، إضافة إلى خدمة العملاء الصوتية التي تتيح إدخال البيانات بسهولة.

