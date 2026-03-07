إعلان

لتجنب الفواتير التقديرية.. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز

كتب : أحمد الخطيب

01:50 م 07/03/2026

عداد الغاز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتنوع طرق تسجيل قراءة عداد الغاز لتناسب مختلف الفئات؛ إذ يمكن للمشترك الدخول إلى الموقع الرسمي لـشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) واتباع خطوات إدخال القراءة من خلال قسم الخدمات، عبر كتابة رقم المشترك المكوّن من 16 رقمًا، ثم تسجيل الأرقام الظاهرة على العداد والضغط على خيار تحديث البيانات لإتمام العملية، وذلك خلال الفترة المحددة حتى يوم 27 من كل شهر لتفادي إصدار فاتورة تقديرية.

وحرصًا على تسهيل الإجراءات أمام المشتركين وتقليل التكدس داخل الفروع، أتاحت الشركة باقة متنوعة من الوسائل الإلكترونية والهاتفية التي تمكن العملاء من تسجيل قراءة العداد بسرعة وأمان، بما يضمن احتساب الاستهلاك الفعلي وتجنب الفواتير التقديرية.

وفيما يلي أبرز طرق تسجيل القراءة والسداد المتاحة خلال الفترة المحددة كل شهر.

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

يتيح الموقع الرسمي للشركة إمكانية إدخال قراءة العداد بخطوات بسيطة، تبدأ باختيار "خدمات الشركة" ثم "إدخال قراءة الغاز".

وبعد إدخال رقم المشترك، تظهر صفحة مخصصة لتسجيل الأرقام الحالية للعداد واعتمادها إلكترونيًا.

التسجيل من خلال تطبيق "بتروميتر"

توفر الشركة تطبيق "بتروميتر" عبر متاجر التطبيقات، والذي يتيح تسجيل قراءة العداد والاستعلام عن قيمة الفاتورة في أي وقت، ما يمنح المشتركين وسيلة سريعة ومباشرة لإدارة حساباتهم دون الحاجة للانتظار.

التسجيل عبر الخط الساخن

يمكن للمشتركين تسجيل القراءة أو الاستفسار من خلال الاتصال بالخط الساخن 17169 من الهاتف المحمول أو الأرضي، إضافة إلى خدمة العملاء الصوتية التي تتيح إدخال البيانات بسهولة.

اقرأ أيضًا:

ما هو رقم المشترك في الغاز؟ وكيف تحصل عليه بسهولة؟

5 طرق لسداد فاتورة الغاز إلكترونيا من المنزل



لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عداد الغاز تسجيل قراءه العداد فاتورة شهر مارس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كانت في الشقة لوحدها".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته خنقًا بالمنوفية
أخبار المحافظات

"كانت في الشقة لوحدها".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته خنقًا بالمنوفية
تصل إلى 22%.. تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
أخبار البنوك

تصل إلى 22%.. تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك

تعرض لاعتداء وحشي.. تفاصيل صادمة في واقعة "كلب السويس" (صور)
أخبار المحافظات

تعرض لاعتداء وحشي.. تفاصيل صادمة في واقعة "كلب السويس" (صور)
بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
شئون عربية و دولية

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد
رياضة محلية

"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان