الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:19 م 07/03/2026 تعديل في 02:06 م

المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالتعدي عليها بالسب وتهديدها، نتيجة خلاف بينهما حول مكان توقف السيارة داخل إحدى محطات الوقود.

مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور، والتي تبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا.

وبمواجهته أقر أنه أثناء تواجده بإحدى محطات الوقود بمنطقة أبو رواش بالجيزة، نشبت مشادة كلامية بينه وبين السيدة القائمة على النشر بسبب خلاف حول مكان توقف سيارتيهما داخل المحطة، وتبادلا خلالها عبارات السب قبل أن ينصرف كل منهما من المكان.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية مشاجرة داخل محطة وقود مواقع التواصل الاجتماعي

