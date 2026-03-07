إعلان

بنك قطر الوطني مصر يرفع سعر الفائدة على الشهادات 1.25%

كتب : منال المصري

01:39 م 07/03/2026

بنك قطر الوطني مصر يرفع سعر الفائدة على الشهادات 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر بنك قطر الوطني "QNB" مصر رفع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت المتاحة لجميع العملاء، بالتزامن مع خفض العائد على شهادات المليونيرات "فيرست بلس".

وجاء قرار البنك رغم اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير، بعدما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

ورفع البنك العائد على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت، التي يبدأ الحد الأدنى لشرائها من ألف جنيه، لتصل إلى:

16% للعائد الشهري

16.3% للعائد ربع السنوي

16.4% للعائد نصف السنوي

16.5% للعائد السنوي

وفي المقابل، خفض البنك العائد على شهادة المليونيرات "فيرست بلس"بنسبة 0.5% إلى 16.75% بدلاً من 17.25%، علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشهادة يبدأ من 5 ملايين جنيه.

ويأتي تعديل أسعار العائد لدى QNB في ظل تحسن مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، بعد قرار البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع قصيرة الأجل من 18% إلى 16%.

ويتيح هذا القرار للبنوك تحرير جزء من السيولة المحتجزة لدى البنك المركزي، بما يعزز قدرتها على توظيف الأموال وزيادة الإقراض، بعدما كانت ملزمة بالاحتفاظ بنسبة من ودائع العملاء كاحتياطي إلزامي دون عائد وفقاً للتعليمات الرقابية.

وساهم خفض الاحتياطي الإلزامي في منح البنوك مرونة أكبر في إدارة السيولة، ما دفع بعض البنوك إلى تثبيت أسعار الفائدة على شهاداتها الادخارية، من بينها الأهلي المصري والتجاري الدولي ومصر.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك كيو إن بي خفض سعر الفائدة سعر الفائدة شهادات المليونيرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كوفية الزمالك".. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته (صورة)
رياضة محلية

"كوفية الزمالك".. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته (صورة)
بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
شئون عربية و دولية

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
"كانت في الشقة لوحدها".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته خنقًا بالمنوفية
أخبار المحافظات

"كانت في الشقة لوحدها".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته خنقًا بالمنوفية
"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران
أخبار مصر

"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران

الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
رياضة عربية وعالمية

الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان