قرر بنك قطر الوطني "QNB" مصر رفع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت المتاحة لجميع العملاء، بالتزامن مع خفض العائد على شهادات المليونيرات "فيرست بلس".

وجاء قرار البنك رغم اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير، بعدما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

ورفع البنك العائد على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت، التي يبدأ الحد الأدنى لشرائها من ألف جنيه، لتصل إلى:

16% للعائد الشهري

16.3% للعائد ربع السنوي

16.4% للعائد نصف السنوي

16.5% للعائد السنوي

وفي المقابل، خفض البنك العائد على شهادة المليونيرات "فيرست بلس"بنسبة 0.5% إلى 16.75% بدلاً من 17.25%، علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشهادة يبدأ من 5 ملايين جنيه.

ويأتي تعديل أسعار العائد لدى QNB في ظل تحسن مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، بعد قرار البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع قصيرة الأجل من 18% إلى 16%.

ويتيح هذا القرار للبنوك تحرير جزء من السيولة المحتجزة لدى البنك المركزي، بما يعزز قدرتها على توظيف الأموال وزيادة الإقراض، بعدما كانت ملزمة بالاحتفاظ بنسبة من ودائع العملاء كاحتياطي إلزامي دون عائد وفقاً للتعليمات الرقابية.

وساهم خفض الاحتياطي الإلزامي في منح البنوك مرونة أكبر في إدارة السيولة، ما دفع بعض البنوك إلى تثبيت أسعار الفائدة على شهاداتها الادخارية، من بينها الأهلي المصري والتجاري الدولي ومصر.



