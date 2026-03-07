إعلان

قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن "مستريح السيارات" في اتهامه بغسل الأموال

كتب : أحمد عادل

01:39 م 07/03/2026 تعديل في 01:45 م

أمير هلالي - مستريح السيارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في اتهامه بغسل الأموال لجلسة 15 أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح التجمع الخامس بمعاقبة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه.

تفاصيل محاكمة مستريح السيارات

وادعى المحامي أحمد المليجي، دفاع عدد من ضحايا "مستريح السيارات"، بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد رجل الأعمال أمير الهلالي في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.

وطالب المليجي باستجواب المتهم ومناقشته، ومواجهته بكافة الأوراق والمستندات الرسمية الصادرة عنه، بعد إنكاره الاتهامات المنسوبة إليه.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستريح السيارات المحكمة الاقتصادية رجل الأعمال أمير الهلالي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
رياضة عربية وعالمية

الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
تصل إلى 22%.. تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
أخبار البنوك

تصل إلى 22%.. تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك

"كانت في الشقة لوحدها".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته خنقًا بالمنوفية
أخبار المحافظات

"كانت في الشقة لوحدها".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته خنقًا بالمنوفية
"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد
رياضة محلية

"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد
"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران
أخبار مصر

"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان