أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في اتهامه بغسل الأموال لجلسة 15 أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح التجمع الخامس بمعاقبة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه.

تفاصيل محاكمة مستريح السيارات

وادعى المحامي أحمد المليجي، دفاع عدد من ضحايا "مستريح السيارات"، بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد رجل الأعمال أمير الهلالي في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.

وطالب المليجي باستجواب المتهم ومناقشته، ومواجهته بكافة الأوراق والمستندات الرسمية الصادرة عنه، بعد إنكاره الاتهامات المنسوبة إليه.

