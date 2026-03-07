إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

01:18 م 07/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات السبت 7-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 4820 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 6197 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7230 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 8262 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 57840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 256948 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 413100 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.76% إلى نحو 5171 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت

بالصور.. وزراء الرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين في حفل النادي الأهلي
بالصور.. وزراء الرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين في حفل النادي الأهلي
الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول والدقيق واللحوم والذهب
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول والدقيق واللحوم والذهب
علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام
علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام

"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد
"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد

