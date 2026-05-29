"خالص العزاء لأخي الغالي".. تركي آل الشيخ ينعى والدة النجم أحمد حلمي

كتب : مروان الطيب

09:23 م 29/05/2026 تعديل في 09:34 م

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والدة النجم أحمد حلمي التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية.
كتب تركي عبر صفحته على "فيسبوك": "خالص العزاء لأخي الغالي الفنان أحمد حلمي في وفاة والدته رحمها الله ‏وعزائي للعائلة الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

زيارة المستشار تركي آل الشيخ منزل أحمد حلمي ومنى زكي

كشف تركي آل الشيخ، عن استضافته مؤخرا بمنزل النجم أحمد حلمي والنجمة منى زكي في لقاء خاص جمع الثلاثي.
ونشر تركي مقطع فيديو من كواليس اللقاء عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يتم استقباله بوليمة من قبل أحمد حلمي ومنى زكي وكانت معهم ابنتهما لي لي، إلى جانب حضور المنتج أحمد بدوي، وكتب تركي على الفيديو: "دايما عامر".

كما نشر صورة تذكارية له معهم وكتب عليها:" سعدت جدا بزيارة منزل النجم الكبير أخي العزيز أحمد حلمي والنجمة القديرة منى زكي وعائلتهم الجميلة".

أحمد حلمي ينتظر عرض فيلم "أضعف خلقه"

ينتظر الفنان أحمد حلمي عرض أحدث أفلامه هذا العام بعنوان "أضعف خلقه" وتشاركه البطولة الفنانة هند صبري.
الفيلم يمثل عودة أحمد حلمي لشاشة السينما بعد غياب عن آخر أفلامه "واحد تاني" عام 2022.
فيلم "أضعف خلقه" تأليف عباس أبو الحسن، إخراج عمر هلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

