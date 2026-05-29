كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى الفتيات من تعرضها للتعدي بالضرب داخل الفندق الذي تعمل به بمحافظة جنوب سيناء، واتهامها لإدارة الشركة بعدم اتخاذ أي إجراء حيال الواقعة.

تفاصيل خناقة داخل فندق بشرم الشيخ

وبالفحص، تبين أن مقدمة الشكوى تعمل فنانة استعراضية بإحدى شركات تنظيم الحفلات المتعاقدة مع أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، وأنها تقدمت ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية تتهم فيه زميلتها بالتعدي عليها بالسب والضرب داخل غرفة إقامتهما بالفندق، بسبب خلافات متعلقة بالعمل.

كما كشفت التحريات أن المشكو في حقها تقيم بمحافظة الجيزة، وتم تحديدها وضبطها، وبمواجهتها أقرت بوقوع المشاجرة، مؤكدة أن الخلاف بدأ بعدما قامت الشاكية بالتعدي عليها لفظيًا بسبب خلافات بينهما داخل العمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.