انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر نشوب مشاجرة بين رجل وسيدة داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق بمحطة كوبري القبة بالقاهرة، بسبب خلاف على أولوية الجلوس، ما أسفر عن إصابتهما بسحجات متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل مشاجرة بمترو الأنفاق

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة، وتبين من الفحص أنها بدأت عندما استقل أحد الأشخاص عربة السيدات بالمخالفة لضوابط التشغيل، وبرفقته نجلة خالته، وحاول الجلوس على أحد المقاعد داخل العربة، ما أثار اعتراض إحدى السيدات.

وتطور الخلاف سريعًا إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة بين الطرفين، تبادلا خلالها التعدي بالضرب، ما أسفر عن إصابتهما بسحجات متفرقة.

وتدخل عدد من المواطنين المتواجدين بالمحطة لفض الاشتباك والسيطرة على الموقف، فيما تلقت الخدمات الأمنية المعينة إخطارًا من الأمن الإداري بوقوع المشاجرة.

وبمواجهة المشكو في حقه، أقر بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.