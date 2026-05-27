إعلان

تحطم طائرة تدريب عسكرية أمريكية ونجاة طياريها- فيديو وصور

كتب : وكالات

08:33 ص 27/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تحطم طائرة تدريب عسكرية أمريكية
  • عرض 3 صورة
    تحطم طائرة تدريب عسكرية أمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحطمت طائرة تدريب عسكرية أمريكية شرق ولاية مسيسيبي، ونجاة طياريها، وفقا لما نقلته قناة CBS عن مسؤولين.

جاء في التقرير: "قفز طياران من البحرية الأمريكية بأمان باستخدام المظلتين عندما تحطمت طائرة التدريب التي كانا يستقلانها بعد ظهر يوم الثلاثاء "بالتوقيت المحلي" في شرق ولاية مسيسيبي".

أشار التقرير إلى أن كلا الطيارين الموجودين على متن الطائرة قفزا بمظلتين بأمان وتم نقلهما إلى مستشفى محلي للفحص، في حين يجري التحقيق في سبب التحطم.

وذكر بيان صادر عن قيادة التدريب الجوي البحري NATC، أن حادثة تحطم الطائرة من نوع T-45C "جوشوك" وقعت على أرض زراعية خاصة في مقاطعة نوكسوبي.

ووفقا لقيادة التدريب الجوي البحري، فإن الطائرة "جوشوك" ذات مقعدين متتاليين صُممت لتدريب طياري البحرية ومشاة البحرية الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحطم طائرة تدريب تحطم طائرة عسكرية البحرية الأمريكية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالفيديو.. رسالة من نجوم مصر بمناسبة عيد الأضحى
رياضة عربية وعالمية

بالفيديو.. رسالة من نجوم مصر بمناسبة عيد الأضحى
رقص بسنج وخرطوش .. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو الزفة" المثير للجدل
حوادث وقضايا

رقص بسنج وخرطوش .. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو الزفة" المثير للجدل

إسرائيل تزعم اغتيال القائد الجديد لحماس في غزة
شئون عربية و دولية

إسرائيل تزعم اغتيال القائد الجديد لحماس في غزة
مضاد للصدمات والخدوش.. Vivo تُطلق هاتفها المميز
أخبار و تقارير

مضاد للصدمات والخدوش.. Vivo تُطلق هاتفها المميز
حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.. حار نهارًا معتدل ليلًا
أخبار مصر

حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.. حار نهارًا معتدل ليلًا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة