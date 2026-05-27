تحطمت طائرة تدريب عسكرية أمريكية شرق ولاية مسيسيبي، ونجاة طياريها، وفقا لما نقلته قناة CBS عن مسؤولين.

جاء في التقرير: "قفز طياران من البحرية الأمريكية بأمان باستخدام المظلتين عندما تحطمت طائرة التدريب التي كانا يستقلانها بعد ظهر يوم الثلاثاء "بالتوقيت المحلي" في شرق ولاية مسيسيبي".

أشار التقرير إلى أن كلا الطيارين الموجودين على متن الطائرة قفزا بمظلتين بأمان وتم نقلهما إلى مستشفى محلي للفحص، في حين يجري التحقيق في سبب التحطم.

وذكر بيان صادر عن قيادة التدريب الجوي البحري NATC، أن حادثة تحطم الطائرة من نوع T-45C "جوشوك" وقعت على أرض زراعية خاصة في مقاطعة نوكسوبي.

ووفقا لقيادة التدريب الجوي البحري، فإن الطائرة "جوشوك" ذات مقعدين متتاليين صُممت لتدريب طياري البحرية ومشاة البحرية الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.