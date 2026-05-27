تحطم طائرة تدريب عسكرية أمريكية ونجاة طياريها- فيديو وصور
كتب : وكالات
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
تحطمت طائرة تدريب عسكرية أمريكية شرق ولاية مسيسيبي، ونجاة طياريها، وفقا لما نقلته قناة CBS عن مسؤولين.
جاء في التقرير: "قفز طياران من البحرية الأمريكية بأمان باستخدام المظلتين عندما تحطمت طائرة التدريب التي كانا يستقلانها بعد ظهر يوم الثلاثاء "بالتوقيت المحلي" في شرق ولاية مسيسيبي".
أشار التقرير إلى أن كلا الطيارين الموجودين على متن الطائرة قفزا بمظلتين بأمان وتم نقلهما إلى مستشفى محلي للفحص، في حين يجري التحقيق في سبب التحطم.
وذكر بيان صادر عن قيادة التدريب الجوي البحري NATC، أن حادثة تحطم الطائرة من نوع T-45C "جوشوك" وقعت على أرض زراعية خاصة في مقاطعة نوكسوبي.
ووفقا لقيادة التدريب الجوي البحري، فإن الطائرة "جوشوك" ذات مقعدين متتاليين صُممت لتدريب طياري البحرية ومشاة البحرية الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.
#Breaking 🚨 SHUQUALAK, Mississippi — A military jet crashed Tuesday afternoon near the border of Noxubee & Kemper counties.— BreakinNewz (@BreakinNewz01) May 26, 2026
➡️ The craft originated from the military base in Meridian. He said both pilots are OK.pic.twitter.com/4FbJCGhJjc