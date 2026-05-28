كشفت معلومات وتحريات أمنية عن قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تخصصت في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

وتوصلت التحريات التي أجراها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى قيام تلك العناصر بتخزين وتوزيع المواد المخدرة والأسلحة داخل نطاقات مختلفة تمهيدًا لترويجها خارج الإطار القانوني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، صادر بحقهم أحكام بالسجن والسجن المؤبد في قضايا تشمل القتل، الشروع في القتل، السلاح الناري، الاتجار بالمخدرات، البلطجة، الخطف، السرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية، وذلك بنطاق محافظة أسيوط.

كما أسفرت المداهمات عن ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من 1.2 طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت الحشيش والهيدرو والشابو والأفيون والكوكايين، إلى جانب كميات من الأقراص المخدرة.

كما تم ضبط 90 قطعة سلاح ناري متنوعة شملت رشاش جرينوف، و27 بندقية آلية، و35 بندقية خرطوش، و24 فرد خرطوش، و3 طبنجات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





