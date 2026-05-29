سقوط فرد شرطة سابق استولى على أموال مواطن بزعم استيراد سيارة لذوي الإعاقة

كتب : صابر المحلاوي

07:55 م 29/05/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب على يد أحد أفراد الشرطة، زاعمًا استيلاءه على مبلغ مالي منه مقابل إنهاء إجراءات استيراد سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الخارج.

وبالفحص تبين أن المشكو في حقه هو فرد شرطة سابق، ومنتهي الخدمة بالفعل، وليس على قوة العمل بوزارة الداخلية وقت ارتكاب الواقعة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم أوهم المجني عليه بقدرته على إنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة باستيراد السيارة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به واستولى على الأموال لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات في الواقعة.

