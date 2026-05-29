أول بيان من الداخلية بشأن مشاجرة بمترو الأنفاق داخل عربة السيدات

كتب : صابر المحلاوي

06:35 م 29/05/2026

أطراف مشاجرة بمترو الأنفاق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص وسيدة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات بمحطة كوبري القبة بالقاهرة.

تفاصيل مشاجرة بمترو الأنفاق

وتبين من الفحص أن الواقعة بدأت بعدما استقل أحد الأشخاص عربة السيدات بالمخالفة لضوابط التشغيل، برفقة نجلة خالته، وحاول الجلوس على أحد المقاعد داخل العربة، الأمر الذي اعترضت عليه إحدى السيدات المتواجدات.

وتطور الخلاف سريعًا إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة بين الطرفين، تبادلا خلالها التعدي بالضرب، ما أسفر عن إصابتهما بسحجات متفرقة.

وتدخل عدد من المواطنين المتواجدين بالمحطة لفض الاشتباك والسيطرة على الموقف، فيما تلقت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو كوبري القبة إخطارًا من الأمن الإداري بالمحطة بالواقعة.

وبمواجهة المشكو في حقه، أقر بتفاصيل الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

