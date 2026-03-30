الداخلية تأذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن لـ42 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارين رقمي 354 و355 لسنة 2026، الصادرين بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية.

ونصت المادة الأولى في القرارين على: يُؤذن لكلٍّ من 42 مواطنًا (بواقع 21 مواطنًا في كل قرار)، المدرجة أسماؤهم بالبيانين المرفقين، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الوقائع المصرية تنشر أسماء 42 مواطنًا حصلوا على إذن بالتجنس

وجاءت الأسماء الدفعة الأولى (قرار 355 لسنة 2026) كالتالي: محمد محمد محمود حسن مطاوع، جاسر محمد جلال الدين محمد حسن، كريم عمرو فؤاد محمد شاكر، رانيا حسن عبد اللطيف عبد الرحيم مكي، مروة ربيع زكي جوهر، سلمى عبد الله عبد الله إبراهيم ليلة، هيا نابغ السيد جاب الله البشلاوي، ديفيد إميل كمال كامل، أيمن سعد الدين عبد الحميد أحمد عبد الدايم، أحمد أحمد محمد جمعة الغيطي، مهند أحمد عادل العمري، محمد إبراهيم محمد حسين حربي، مصطفى حسن مصطفى أبو العز، زين عصام عبد سليم عبد الفتاح، أحمد وليد محمد سعودي، محمد محسن يوسف محمد حجاج، سامح سعيد محمد علي الجندي، يوسف جميل بشري جورجي ميخائيل القط، عمرو محمد محمد لمعي، محمد حمد محمد عبد المجيد، عمرو فؤاد عبد الله أحمد.

الدفعة الثانية (قرار 354 لسنة 2026): عمر شريف صلاح الدين إبراهيم، أحمد حازم فوزي عبد الحميد شحاتة، زياد حسام شكري محمد محمود فؤاد، أحمد عادل عبد الفتاح نزهي، أيمن أحمد علي العايدي، مي محمد نجيب محمد محمد، شاهندا السيد محمد توفيق العراقي، ميادة فايز كامل روفائيل، رضوى مجدي إبراهيم حسن جبريل، علي وليد سعد متولي، أشرف محمد السيد السيد فلا، علي أوزجير مدحت طاش باش، حمدان ناهض حمدان محمد الشاعر، أحمد حسن حسين عايش عويض، فريد بلال سليمان عودة النحال، محمد هيثم محمد الأمير، عبد الله محمد عبد الرحمن محمد مصطفى، محمد محمود محمد محمود دراز، صالح محمود محمد محمود دراز، أحمد محمد محمدي فتح الباب، محمد حسين السيد درويش.

